Libri: Roma, domani si presenta “Salto nella vita” di don Francesco Buono nella chiesa di S. Maria in Vallicella

“Sono forse io il custode di mio fratello?”. È la domanda che riecheggia nella Bibbia e nella storia dell’uomo. E che ancora oggi risuona attuale di fronte al drammatico incedere di epidemie, cambiamenti climatici e guerre. Ma cosa significa esattamente custodire? Ne siamo davvero capaci? E come si fa? Nel libro “Salto nella vita. Alla scuola di Giuseppe e di Ruth per custodirsi e custodire”, don Francesco Buono accompagna il lettore alla scoperta dell’arte e del vero senso del custodire ripercorrendo, tra una lettera e la risposta a una mail di amici e parrocchiani, le vicissitudini di Giuseppe e Ruth che, come raccontato nella Bibbia, hanno imparato non solo a prendersi cura degli altri, ma anche a lasciarsi a loro volta custodire. Una pagina dopo l’altra, ci aiuteranno a comprendere che si custodisce a partire da una relazione, riconoscendo che ciò che ci viene affidato (il Creato e il fratello) non ci appartiene totalmente, ma va protetto e conservato perché unico e prezioso. Il libro sarà presentato domani sera, alle ore 21, nella chiesa di S. Maria in Vallicella, in piazza della Chiesa nuova, a Roma. Per l’occasione saranno presentate anche le “storie di resurrezione” di Michele e Anna Mariucci, genitori di Sara, e di Sergio e Federica Demofonte.