Spagna: card. Osoro (Madrid), “incoraggiamo i giovani a scegliere il matrimonio e la famiglia”

“Questa settimana voglio parlarvi della bellezza e della grandezza della famiglia”. Lo scrive il cardinale arcivescovo di Madrid, Carlos Osoro, nella sua lettera settimanale alla diocesi, sottolineando qualcosa che ha imparato da bambino, insieme ai suoi genitori: Dio “ha voluto avvicinare l’umanità per mezzo di un focolare” e vuole che tutti “abbiamo una famiglia”.

L’arcivescovo di Madrid sottolinea “la necessità della famiglia” oggi, quando il “non legarsi a niente e nessuno”, vivendo per se stessi e per “soddisfare le proprie necessità”, genera ferite profonde. Il porporato invita a incoraggiare i giovani “a essere audaci e a scegliere il matrimonio e la famiglia”. “Non lasciamoci colonizzare – conclude – da idee distruttive della famiglia”.