Benedetto XV: il 15 e il 16 ottobre celebrazioni ed eventi commemorativi a Casteldidone per il centenario della morte

Nel centenario della morte di Papa Benedetto XV (1922-2022), Castello Mina Della Scala celebra questo importante anniversario con una serie di iniziative commemorative che si svolgeranno a Casteldidone (Cremona) i prossimi 15 e 16 ottobre nella dimora dei Conti Persico Licer, pronipoti del Pontefice.

Sabato 15 ottobre alle 16.30 avverrà la presentazione ufficiale della mostra storico – documentaria “Benedetto XV: vita, storia e famiglia del Pontefice della pace”, allestita negli ambienti interni del castello e che rimarrà aperta sino al 10 novembre la domenica pomeriggio in occasione delle visite guidate e nei feriali su prenotazione. La mostra, ideata e curata da Fabio Maruti di Target Turismo Cremona, vedrà

esposti per la prima volta in assoluto una serie di preziosi e rari documenti, oggetti, immagini fotografiche, rassegna stampa, cimeli e pubblicazioni inerenti Papa Benedetto. Domenica 16 ottobre alle 16.30 è invece in programma una solenne celebrazione eucaristica in suffragio del Pontefice presso il cortile d’onore del Castello (in caso di maltempo nella chiesa parrocchiale di Casteldidone), alla presenza delle autorità, ed aperta a tutta la cittadinanza, officiata dal vicario generale della diocesi di Cremona, don Massimo Calvi, in rappresentanza del vescovo Antonio Napolioni.

Gli eventi, promossi dai discendenti e da Target Turismo Cremona con il patrocinio della diocesi di Cremona e del Comune di Casteldidone, hanno l’obiettivo di ricordare e far riscoprire la figura di questo importante Papa che visse gli anni intensi della prima guerra mondiale e tanto si spese per la pace.