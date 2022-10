Società: ForumDD, martedì l’evento nazionale “Partecipazione alla polis: tra mito e realtà”

Il Forum Disuguaglianze e Diversità, in collaborazione con la Commissione nazionale per il dibattito pubblico, organizza a Roma martedì 11 ottobre (dalle 9.30 alle 13.30), nell’ambito del Festival dello sviluppo sostenibile di ASviS, l’evento nazionale sui goal 1 e 10 “Partecipazione alla polis: tra mito e realtà”.

Parteciperanno, tra gli altri, Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, e Beppe Sala, sindaco di Milano.

Durante l’evento si percorreranno tre esperienze di partecipazione – le comunità energetiche, i presidi civici territoriali, il dibattito pubblico sulle grandi opere infrastrutturali – esplorandone differenze e punti in comune, elementi di forza e criticità, con l’obiettivo di estrarre da tale analisi buone indicazioni di metodo e operatività su come progettare e costruire spazi di partecipazione in grado di dare voce alle esigenze di tutti e tutte, a cominciare dalle classi sociali più vulnerabili.

Info: https://bit.ly/11Ottobre_ForumDD-ASviS. L’evento sarà trasmesso in diretta su festivalsvilupposostenibile.it, sulla pagina Facebook dell’ASviS e sul canale YouTube dell’ASviS.