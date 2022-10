Diocesi: Napoli, al via i primi tavoli educativi per il “Patto”

Si stanno riunendo nella diocesi di Napoli, per la prima volta e in alcuni territori della città, i tavoli educativi, nell’ambito del Patto educativo, come era stato annunciato, durante la festa del patrono San Gennaro, il 19 settembre scorso, dall’arcivescovo Mimmo Battaglia.

“Lo scopo – spiega la diocesi di Napoli – è creare una rete solida e all’altezza dell’impegnativo progetto e della complessità del tempo attuale, nell’intento di formare una comunità educativa, inclusiva e fondata sulla condivisione e cooperazione”. In effetti, precisa la diocesi, “si vuole mettere insieme esperienze, ruoli, linguaggi e differenti passioni nella stesura di programmi per realizzare interventi integrati e finalizzati a contrastare e prevenire i fenomeni della povertà educativa, della dispersione scolastica e del disagio formativo”.

Il primo incontro si è tenuto mercoledì 5 ottobre presso la parrocchia dei Santi apostoli Pietro e Paolo a Soccavo; mentre il secondo si svolgerà martedì 11 ottobre, alle ore 19.30, presso la parrocchia San Francesco e Santa Chiara, in via Decio Mure a Ponticelli a Ponticelli. All’incontro prenderanno parte i referenti territoriali delegati dall’arcivescovo Battaglia.