Movimenti: RnS, a Milano il terzo Incontro di “Cultura di Pentecoste per una civiltà dell’amore”

Dopo Lucca, nel mese di marzo, e Palermo, a luglio, sarà la Milano ad ospitare il terzo Incontro di “Cultura di Pentecoste per una civiltà dell’amore”, promosso dal Rinnovamento nello Spirito Santo nel Giubileo d’Oro del Rinnovamento in Italia (1972-2022). L’evento si svolgerà domenica 16 ottobre, dalle ore 15.30 alle ore 17.30, presso la basilica di Sant’Eustorgio, nella piazza omonima. Gli Incontri di “Cultura della Pentecoste” vengono proposti nei luoghi che hanno caratterizzato la missione del Rinnovamento: diffondere la “cultura del soprannaturale” nell’ordine sociale. L’obiettivo, in questo Anno giubilare, è quello di trasmettere alle nuove generazioni quanto vissuto in cinquanta anni di storia, secondo iniziative pensate con uno stile “diffuso” sul territorio e orientato a valorizzare storie e testimonianze del RnS nelle diverse Regioni. In questa ottica, tra le aree che, nello spirito proprio di un Giubileo, sono chiamate a raccontare questa eredità spirituale, c’è “Rinnovamento e cultura della Pentecoste”. Questa espressione che fu di san Paolo VI venne ripresa e affidata al Rinnovamento nel 2002 da san Giovanni Paolo II. Guardando all’attualità della vita ecclesiale, a ispirare e dare fondamento all’Incontro in programma sarà un passaggio della Laudato si’ di Papa Francesco: “Rivolgo un invito urgente a rinnovare il dialogo sul modo in cui stiamo costruendo il futuro del pianeta. Abbiamo bisogno di un confronto che ci unisca tutti. Abbiamo bisogno di nuova solidarietà universale. Tutti possiamo collaborare come strumenti di Dio per la cura della creazione, ognuno con la propria cultura ed esperienza, le proprie iniziative e capacita”. L’Incontro inizierà con il saluto introduttivo di mons. Mario Enrico Delpini, arcivescovo di Milano, e di Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili. Interverranno Gianfranco Cattai, coordinatore di Retinopera, Claudia Fiaschi, già portavoce del Forum nazionale del Terzo Settore, Ernesto Preziosi, storico e politico, Salvatore Martinez, presidente nazionale del Rinnovamento nello Spirito Santo. Modererà l’Incontro Umberto Folena, giornalista e scrittore. “Serve una nuova cultura spirituale – dichiara Salvatore Martinez alla vigilia dell’evento -, un nuovo slancio di responsabilità, un nuovo dinamismo sociale per far fronte alle tante povertà che affliggono la nostra terra e la nostra gente. L’evento di Milano ripropone ‘il dialogo e l’amicizia sociale’ come metodo: il metodo elettivo indicato da Papa Francesco (in ‘Fratelli tutti’), per la costruzione di un mondo pacificato, che non produca ingiustizie, che riaffermi il valore delle buone prassi e dell’impegno dei laici”. L’evento verrà trasmesso anche in diretta sul sito www.rinnovamento.org e sui canali social del RnS (pagina Facebook e YouTube).