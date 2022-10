Diocesi: Siracusa, domani l’itinerario “Secreta Palatii” nella Giornata per i beni culturali

Promuovere la conoscenza dei beni culturali del palazzo arcivescovile, sensibilizzare alla custodia del patrimonio storico e artistico e alla memoria della nostra storia religiosa. Questo l’obiettivo che il Parco culturale ecclesiale dell’arcidiocesi di Siracusa, “Terre dell’Invisibile”, vuole raggiungere promuovendo nella Giornata per i beni culturali ecclesiali che si celebra domani, domenica 9 ottobre, l’itinerario “Secreta Palatii”. “Sarà possibile ammirare l’eccezionale patrimonio custodito all’interno del Palazzo arcivescovile di Siracusa nell’itinerario che comprende la Cappella Sveva con il Tesoro della cattedrale, il carcere vescovile e la settecentesca Biblioteca Alagoniana, all’interno della quale sarà allestita un’esposizione straordinaria delle Antichità siracusane del sacerdote Giuseppe Capodieci”, si legge in una nota della diocesi. L’evento, organizzato con la partecipazione della società Kairos, nasce per promuovere i beni culturali della città. È possibile accedere gratuitamente dalle ore 10 alle ore 13. Due visite guidate gratuite sono previste alle ore 10.30 e alle ore 12.