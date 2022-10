Pace e vita: Mpv, a novembre il convegno “Carlo Casini” per essere “costruttori di speranza”

“Costruttori di speranza: per un futuro di pace, difendiamo la vita”: è il tema scelto per il prossimo convegno nazionale “Carlo Casini”, che si terrà a Palermo dal 18 al 20 novembre. “Siamo alla 42ª edizione di questo prezioso appuntamento che, ogni anno, permette di incontrarci, insieme a tutte le realtà federate alla bellissima famiglia del Movimento per la vita italiano: Movimenti locali, Cav e Sav, Equipe giovani e Movit, Case di accoglienza, Sos Vita, Progetto Gemma”, come “occasione di incontro, di confronto di ricarica e di rinnovata energia”, si legge in una nota del Movimento per la vita (Mpv).

“Quest’anno il titolo è quanto mai significativo: vogliamo rimboccarci le maniche per edificare qualcosa di buono e di bello per tutti, per costruire la speranza che, ogni tanto sembra stiepidirsi davanti alle brutte notizie che quotidianamente ci assalgono… Siamo continuamente sfidati e messi alla prova. Il tema emergente del momento è la pace – spiega la nota -. In realtà è un tema costante perché la guerra è uno dei fattori che contrassegna la storia umana, ma non può esserci pace senza un’autentica cultura della vita; e senza un’autentica cultura della vita non fiorisce neanche la speranza. Pace e vita sono strettamente legate: si realizza la pace solo se la dignità di ogni uomo è rispettata, quando sulla sopraffazione prevale il rispetto, sull’egoismo la solidarietà, sull’odio l’amore, sulla menzogna la verità. Solo così possiamo costruire la speranza in un mondo dove tutti sono accolti e amati per quello che sono, anche se sono piccolissimi nel seno della mamma o in una provetta di laboratorio, anziani, malati, disabili…. Ciascuno di noi può mettere il suo ‘mattone’ e prendere parte alla costruzione di un mondo migliore”.