Diplomazia della cultura: Roma, il 13 ottobre Elena Grifoni Winters alla cerimonia di Graduation del Master dell’Università Cattolica a Palazzo Borromeo

Sarà la Space Diplomacy, come lente attraverso cui interpretare lo scenario geopolitico globale, il fulcro del Graduation Day dell’International Program and Master in Cultural Diplomacy dell’Università Cattolica che si terrà giovedì 13 ottobre, alle 15, all’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede (Roma, Palazzo Borromeo – Viale delle Belle Arti, 2) e che vedrà la consegna dei diplomi agli studenti della quinta edizione del Programma internazionale di alta formazione.

La diplomazia spaziale sarà, dunque, il tema centrale dell’evento “Usque ad sidera!”, un’occasione anche per ripercorrere le tappe principali dei cinque anni del Master in Cultural Diplomacy, evoluto nell’International Program in Public and Cultural Diplomacy, una piattaforma di iniziative e di ricerca che ha già realizzato il primo Case Study di Business Diplomacy sul Progetto Cultura di Intesa Sanpaolo, ha vinto la call dell’Ue per la definizione di nuove linee guida per la Commissione europea in materia di Sport Diplomacy in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024 e Milano-Cortina 2026 e ha partecipato al prestigioso bando Horizon Europe su Education for Democracy.

L’evento sarà introdotto dall’ambasciatore d’Italia presso la Santa Sede Francesco Di Nitto, dal rettore della Cattolica Franco Anelli e da Federica Olivares, che ha fondato e dirige l’International Program and Master in Cultural Diplomacy. Al centro dell’evento il Keynote Speech di Elena Grifoni Winters, direttrice dell’Ufficio per le politiche spaziali e aerospaziali della Presidenza del Consiglio dei ministri, istituito nel luglio scorso. In occasione del Graduation Day, Olivares sarà insignita dell’Ordine della Stella d’Italia, onorificenza concessa dal presidente della Repubblica a quanti abbiano acquisito particolari benemerenze nella promozione dei rapporti di amicizia e di collaborazione tra l’Italia e gli altri Paesi e nella promozione dei legami con l’Italia.