Legalità: Fondazione Mons. De Grisantis, lunedì il webinar “Lotta all’usura tra reti e comunicazione efficace”

La Fondazione Mons. Vito De Grisantis promuove lunedì 10 ottobre a partire dalle 18, sulla Fan Page Facebook della Fondazione Mons. De Grisantis e in diretta streaming sulla web tv: www.radiodelcapo.it, il webinar sul tema “Lotta all’usura tra reti e comunicazione efficace”.

L’incontro virtuale, realizzato in collaborazione con il Ministero dell’Economia e Finanze – Dipartimento del Tesoro, la Rete italiana microfinanza (Ritmi) e l’European Microfinance Network (Emn), sarà coordinato dalla ciornalista Luana Prontera. Interverranno don Lucio Ciardo, segretario generale della Fondazione Mons. Vito De Grisantis, Francesco Piccinelli, responsabile della comunicazione per l’European Microfinance Day, Stefano Minerva, presidente della Provincia di Lecce, Paolo Borrometi, giornalista e vice direttore Agi – Agenzia giornalistica Italia, e Luigi Budano, presidente dell’Associazione contro la cultura socio mafiosa di Lecce.

Quest’iniziativa è la nona di una serie di webinar della Fondazione Mons. Vito De Grisantis onlus, che attraverso il progetto “Supporto alle Vittime di Racket e Usura”, Pon “Legalità” 2014-2020 in Puglia, Basilicata, Calabria e Campania, vuole sensibilizzare le comunità ad affrontare problematiche quali l’usura ed estorsione, che sono presenti nelle comunità, ma difficilmente emergono a causa di una cultura quasi omertosa e di indifferenza.

I relatori, referenti dell’istituzioni locali, del giornalismo e dell’associazionismo sociale, durante l’incontro andranno a tracciare le criticità della crisi economica e sociale che stiamo vivendo accendendo un faro sul fenomeno sociale del sovra indebitamento e quello criminoso dell’usura. La riflessione analizzerà l’impatto dei fenomeni nella vita comune e la necessità di prevenirli attraverso un’adeguata comunicazione, la creazione di reti e percorsi di educazione finanziaria che desiderano essere sostenuti dalle istituzioni pubbliche.

La Fondazione Mons. Vito De Grisantis è stata fondata nel 2011, assecondando la volontà e il sogno del vescovo dal quale prende il nome, pastore della Chiesa di Ugento-S. Maria di Leuca dal 2000 al 2010.