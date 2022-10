Oratorio: Conferenza episcopale Puglia, stamattina a Foggia incontro per condividere “Narrazioni e prospettive delle esperienze” sul territorio regionale

“Ora… Puglia, in punto! Narrazioni e prospettive delle esperienze negli oratori pugliesi”. Questo il titolo della mattinata in programma oggi, sabato 8 ottobre, a Foggia. Per iniziativa del Servizio regionale di Pastorale giovanile della Puglia, a partire dalle 9.30 presso l’oratorio “Sacro Cuore di Gesù” si terrà un incontro di condivisione e dialogo attorno alle iniziative che sono state realizzate nei diversi oratori delle diocesi di Puglia. “Dopo tre anni dalla prima firma del protocollo d’intesa tra Regione Puglia e Regione ecclesiastica Puglia – ha spiegato don Davide Abascià, responsabile regionale del Servizio per la pastorale giovanile – si è ritenuto vivere un tempo in cui narrare e ascoltare i processi avviati, le persone coinvolte, le risorse investite e le ricadute avute sul nostro territorio a vantaggio degli adolescenti, dei giovani, delle loro famiglie e degli educatori grazie al Progetto educativo regionale ‘OraPuglia’”. “L’oratorio – ha proseguito – rimane ‘occasione’ per tutti! La sua inclusività ci spinge a investire tempo, energie e risorse per pro-gettare luce a beneficio delle giovani generazioni”. “Ci incontreremo anche per confrontarci e capire insieme come poter continuare a lavorare al meglio perché la comunità sia sempre più un luogo e un tempo ‘educante’”, ha concluso don Abascià.

Dopo i saluti delle autorità locali, interverrà mons. Leonardo D’Ascenzo, vescovo delegato dalla Conferenza episcopale pugliese per il Servizio regionale per la Pastorale giovanile e familiare. Seguiranno le “Narrazioni in oratorio” con il racconto di alcune esperienze vissute in oratorio grazie al Protocollo d’intesa con la Regione Puglia sulle attività socio-educative e lavori strutturali. Spazio poi al confronto tra Rosa Barone, assessore regionale a Welfare, Politiche di benessere sociale e pari opportunità, Programmazione sociale ed integrazione socio-sanitaria, e don Riccardo Pascolini, presidente del Forum degli oratori italiani. Durante la mattinata, moderata da Mimmo Muolo, giornalista di “Avvenire”, ci sarà anche tempo per la condivisione delle prospettive. Le conclusioni saranno affidate a don Davide Abascià e Vito Panniello, incaricati regionali per il Servizio per la Pastorale giovanile.