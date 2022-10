Cinema: Giffoni, prenderà il via a novembre la terza edizione di School Experience

(Foto: Giffoni Film Festival)

Il cinema per guardare il mondo, opportunità di riflessione e approfondimento per studenti e docenti, strumento per affrontare una lettura critica del nostro tempo: fin dal suo primo giorno di vita, Giffoni è entrato nelle classi con tantissimi progetti riservati alla formazione, alla crescita e al dialogo. Quello con il mondo della scuola è un binomio che esiste da sempre, basti pensare che le ultime edizioni dei Movie Days, le giornate di cinema per la scuola, hanno coinvolto oltre 600mila ragazzi e 30mila docenti portandoli a Giffoni durante l’anno scolastico.

Oggi quell’impegno si riconferma più forte che mai: prenderà il via a novembre la terza edizione di School Experience, il festival itinerante realizzato da Giffoni nell’ambito del Piano nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, promosso da MiC-Ministero della Cultura e MI-Ministero dell’Istruzione. Il progetto è a cura della direttrice scientifica Antonia Grimaldi del team del festival.

Nella sua prima edizione – da ottobre a dicembre 2019 – l’evento ha coinvolto oltre 20mila studenti e 1500 docenti di quattro regioni di Italia (Veneto, Calabria, Sardegna e Sicilia). Non si è fermato nemmeno durante la pandemia, con una versione digital dell’iniziativa che ha collegato 32 hub italiani di Giffoni con particolare attenzione a Campania (Eboli e Giffoni Valle Piana), Basilicata (Terranova di Pollino, Senise, Sant’Arcangelo) e Sicilia (Palermo).

Ora School Experience è pronto a ricominciare il suo viaggio tra gli istituti di ben cinque regioni: Campania (Giffoni Valle Piana), Calabria (Cittanova), Lazio (Ceccano), Basilicata (Terranova di Pollino e Montescaglioso) e Sardegna (Nuoro e Tonara). Un’idea nata per rispondere alle esigenze e alle aspettative dei ragazzi – dai 3 ai 20 anni – di tutto il Paese, con particolare attenzione alle periferie, alle loro identità e potenzialità. La terza edizione del festival è in programma da novembre 2022 ad aprile 2023. Il progetto si concluderà con un evento finale, ospitato nella Multimedia Valley e nella Cittadella del Cinema di Giffoni Valle Piana.

Per tutte le tappe, il programma prevede un concorso dedicato a lungometraggi (Feature Experience) e cortometraggi (Short Experience) realizzati da professionisti italiani e stranieri, oltre a una competizione riservata alle opere prodotte da scuole o da associazioni culturali divise per fasce d’età: Your Experience +3 (produzioni nazionali rivolte a studenti, dai 3 ai 10 anni, proposte da scuole dell’infanzia, primarie o associazioni culturali), Your Experience +11 (short movie in target con ragazzi dagli 11 ai 13 anni, realizzati da scuole secondarie di I grado, associazioni culturali o singoli videomaker) e Your Experience +14 (opere indirizzate a studenti dai 14 ai 20 anni, proposte da scuole secondarie di II grado, associazioni culturali o singoli videomaker). Per ciascuna sezione verrà assegnato il premio School Experience Festival Award. Al concorso possono partecipare film prodotti dopo il 1° gennaio 2020. L’iscrizione è gratuita e online. Ci si potrà candidare entro martedì 10 novembre.