Diocesi: Rossano-Cariati, il 16 ottobre il “III Cammino delle Confraternite”

Le Confraternite dell’arcidiocesi di Rossano-Cariati, dopo circa dieci anni dall’ultimo “Cammino diocesano”, si preparano a vivere una giornata confraternale, nella preghiera e formazione spirituale, quale occasione propizia, per tutti i confratelli e le consorelle, per rinnovare la fede in Cristo, che è centro di ogni cosa e imitare nello spirito di servizio e carità i santi titolari dei sodalizi e rifugiarsi sotto il manto Materno della Madonna.

La prima parte del “III Cammino diocesano delle Confraternite” si svolgerà a Corigliano Rossano, al Castello Ducale, domenica 16 ottobre. Dopo l’accoglienza, alle ore 9, la giornata inizierà con la preghiera. A guidare i lavori di questo momento formativo sarà don Nicola Alessio, direttore dell’Ufficio diocesano delle Confraternite. Seguiranno i saluti di alcuni rappresentanti della Confederazione delle Confraternite delle diocesi d’Italia, tra cui don Vincenzo Bruno Schiavello che è anche delegato dei vescovi della Calabri,a e Rosalia Coniglio, vice presidente per il Sud Italia e vicario. La catechesi, sul tema della giornata “Il ruolo delle Confraternite nella Chiesa di Dio che è in Rossano-Cariati nello Spirito del Sinodo”, sarà tenuta da Francesco Pistoia, senatore emerito. A concludere i lavori sarà l’arcivescovo Maurizio Aloise.

Nella seconda parte, tutte le Confraternite, con stendardi e labari, partiranno in processione, dal Castello Ducale in “Cammino confraternale”, verso la chiesa di Sant’Antonio dove, alle ore 11.30, l’arcivescovo celebrerà la santa messa.