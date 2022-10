Diocesi: Caritas Novara, domani pomeriggio ad Arona il convegno per i 50 anni di fondazione

“Le tre vie della carità”. Questo il tema del convegno in programma nel pomeriggio di domani, domenica 9 ottobre, ad Arona in occasione del 50° anniversario della fondazione della Caritas Novarese. L’incontro sarà ospitato al Cinema San Carlo a partire dalle 14.30: “Oltre agli operatori pastorali di parrocchie e associazioni che si occupano di carità – si legge in una nota della diocesi – all’incontro sono invitati giovani, famiglie e tutti coloro che sono interessati ad approfondire i temi dell’accoglienza e dell’accompagnamento di coloro che vivono in condizioni di povertà o di fragilità”. L’appuntamento “non si limiterà ad uno sguardo nostalgico al passato, ma proporrà un approfondimento per guardare al cammino futuro che attende la comunità ecclesiale chiamata a farsi prossima dei poveri”. Previsti gli interventi del direttore di Caritas Italia, don Marco Pagniello, su “La via degli ultimi”; del vescovo di Novara, mons. Franco Giulio Brambilla, su “La via del Vangelo”; e del sociologo e imprenditore sociale Johnny Dotti su “La via della creatività”.

Nel quadro degli appuntamenti per celebrare i 50 anni della Caritas diocesana di Novara, sabato 15 ottobre presso la casa di Giorno di Novara (Agognate), sarà visitabile dalle 10 alle 12 una mostra di foto, scritti e cimeli di don Aldo Mercoli, primo direttore della Caritas. A seguire la celebrazione della messa.