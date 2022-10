A Sua immagine: nella puntata di oggi una storia di amore e malattia. Domani, focus sulle canonizzazioni di Scalabrini e Zatti

Un grande amore quello tra Silvia Duca e Maurizio, entrambi di Alba, in Piemonte. Oggi, dalle 16, su Rai Uno, A Sua immagine racconterà la loro storia fatta di vette e di abissi. Il 15 aprile di quest’anno nasce Sofia, una gioia incontenibile. Il 3 giugno Maurizio, senza nessuna avvisaglia, la salute è sempre stata ottima, ha un improvviso malore e nel giro di poche ore il quadro peggiora fortemente. Si tratta di un infarto.

Nei 20 giorni successivi la situazione si aggrava e a Maurizio vengono prospettate poche ore di vita. Così, su due piedi, avrebbero voluto sposarsi in chiesa ma avevano dovuto rimandare per la pandemia, convolano a nozze in ospedale, al Molinette di Torino. Il loro è un matrimonio nella buona e nella cattiva sorte. “Ho sperimentato – chiosa Silvia – come Dio non affida a nessuno un peso più grande di quello che sia in grado di sopportare”. A seguire “Le ragioni della Speranza” con suor Veronica Ghirardelli, francescana alcantarina. Attraverso il suo diario di viaggio, in città francescane italiane, accompagna i telespettatori in un interessante percorso che diventa anche cammino interiore. La puntata di questo sabato è ambientata a Spoleto, presso il santuario di San Francesco di Monteluco. Qui suor Veronica incontra Angela Iantosca, scrittrice e giornalista, che pone molta attenzione a temi che hanno a che fare con la legalità, la cura della vita, l’educazione civica. Insieme rifletteranno sul significato della parola “salvezza”. In conclusione, fra Paolo Zampollini, guardiano del convento, accompagna alla scoperta del santuario e spiega il legame con la vita di Francesco d’Assisi e altri santi.

Domani, domenica 9 ottobre, verrà canonizzato Giovanni Battista Scalabrini. A precedere la celebrazione da Piazza San Pietro curata dal Tg1, “A Sua Immagine” andrà in onda dalle 9.40 con una puntata dedicata a questo nuovo santo per scoprirne le straordinarie vicende ed il suo attualissimo carisma. La narrazione poi si sposterà anche sull’altro nuovo santo che verrà canonizzato da Papa Francesco, Artemide Zatti, migrante lui stesso in Argentina all’inizio del secolo scorso. A parlarne in studio con Lorena Bianchetti lo scalabriniano Gabriele Beltrami e lo storico Agostino Giovagnoli. In puntata, anche una visita al Museo dell’Emigrazione di Piacenza, i ricordi di Papa Francesco (originario di una famiglia di emigranti piemontesi) e anche l’attualità della famiglia scalabriniana, tra cui l’organizzazione internazionale dedicata ai marittimi, “Stella Maris”.