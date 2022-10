Beni culturali: Torino, lunedì 10 e martedì 11 ottobre incontro nazionale su “I luoghi dell’abitare”

Il progetto innovativo di “Chiese a porte aperte”, il centro di restauro della Venaria Reale, la visita alla cappella della Sindone sono alcune delle “eccellenze” piemontesi che verranno presentate ai convegnisti giunti a Torino da tutti l’Italia per partecipare alla due giorni promossa dall’Ufficio nazionale dei beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto in collaborazione con la Consulta regionale della Regione Piemonte e Valle d’Aosta e con l’arcidiocesi di Torino. Le Giornate nazionali si terranno lunedì 10 e martedì 11 ottobre sui temi: “I luoghi dell’abitare: paesaggio, territorio e comunità” e “La conservazione del patrimonio: dalla conoscenza alla manutenzione”.

Due i luoghi d’incontro, entrambi emblematici della ricchezza storica e artistica del patrimonio piemontese. Nella prima giornata l’appuntamento sarà al salone degli Svizzeri a Palazzo Reale di Torino. La seconda giornata si svolgerà nell’aula magna del centro Conservazione e Restauro della Venaria Reale (via XX Settembre 18 a Venaria Reale).