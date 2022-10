Martedì 11 ottobre Tv2000 trasmetterà in diretta dalla basilica di San Pietro, la celebrazione eucaristiche che Papa Francesco presiederà alle 17 in memoria di san Giovanni XXIII in occasione dei sessanta anni dall’apertura del Concilio ecumenico vaticano II. Dalle 16.50 lo speciale della trasmissione “Il diario di Papa Francesco” introdurrà la diretta della messa.