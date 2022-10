Diocesi: Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado, serie di incontri su “Bioetica… un ponte per il futuro”

(foto diocesi Urbino-Urbania-Sant'Angelo in Vado)

La diocesi di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado, in preparazione al congresso sul fine vita dell’11 novembre 2022 ad Urbino, propone 3 incontri propedeutici per avviare una riflessione sul dibattito attuale sui temi di bioetica, aborto e fine vita. Una riflessione per la quale l’Ufficio diocesano di Pastorale della salute, promotore dell’iniziativa, ritiene indispensabile una conoscenza profonda degli argomenti posti in esame, argomenti non sempre di facile comprensione e soprattutto di non facile risoluzione. Gli incontri previsti sono per venerdì 14 ottobre alle ore 20,30 nella sala parrocchiale di Fermignano, mercoledì 26 ottobre alle ore 20,30 nella chiesa di San Cristoforo ad Urbania e venerdì 28 ottobre alle ore 20,30 nella chiesa di Santa Maria Annunziata a Morciola.