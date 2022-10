Diocesi: Bologna, domani il convegno dei catechisti. A loro il card. Zuppi conferirà il mandato di evangelizzazione

È in programma per domani, domenica 9 ottobre, il convegno dei catechisti dell’arcidiocesi di Bologna. L’appuntamento prenderà il via alle 15 nella chiesa del Corpus Domini: il cardinale arcivescovo Matteo Maria Zuppi presiederà la preghiera e conferirà il mandato di evangelizzazione ai catechisti. Alle 15.45 don Michele Roselli, direttore dell’Ufficio catechistico dell’arcidiocesi di Torino, interverrà all’incontro formativo, organizzato dall’Ufficio catechistico diocesano insieme a quelli di Pastorale giovanile, vocazionale, familiare e liturgico.

“Saremo accolti nella casa di Marta e Maria insieme al Risorto per sperimentare anche noi come discepoli di oggi che cosa significhi ascoltare Dio in relazione al servizio di annuncio e catechesi che ci è affidato”, ha spiegato don Cristian Bagnara, direttore dell’Ufficio catechistico diocesano. “L’ascolto del Vangelo e le parole dell’arcivescovo – ha aggiunto – saranno uno stimolo per condividere il nostro vissuto e proseguire insieme sulla strada dell’incontro, del dialogo e dell’evangelizzazione”.