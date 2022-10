Diocesi: Acireale, lunedì la festa per il 60° di sacerdozio di mons. Paolo Urso e di don Salvatore Scuderi

(foto diocesi Acireale)

Lunedì 10 ottobre, alle ore 18,30, nella cattedrale di Acireale, verrà celebrata una messa per festeggiare i 60 anni di sacerdozio di mons. Paolo Urso, vescovo emerito di Ragusa, e di don Salvatore Scuderi, parroco emerito dell’Immacolata Concezione di Cannizzaro. “Invito la comunità diocesana a partecipare a quest’occasione di grazia”, le parole di don Agostino Russo, vicario generale della diocesi di Acireale: “A loro vanno i nostri auguri più sentiti per un prosieguo del loro ministero a servizio di Dio e del prossimo, sempre più fruttuoso e ricolmo delle benedizioni del Signore”.

Mons. Paolo Urso è nato ad Acireale il 17 aprile 1940 e dal 2002 al 2015 è stato il quarto vescovo di Ragusa. Laureato in diritto civile e canonico presso la Pontificia Università Lateranense, ha anche conseguito il titolo di avvocato rotale. È stato ordinato sacerdote il 7 ottobre 1962 per la diocesi di Acireale. È stato prima vicario episcopale per i sacramenti e poi, dal 2000, vicario generale della diocesi. Il 16 febbraio 2002 Papa Giovanni Paolo II lo ha nominato vescovo di Ragusa. Ha ricevuto la consacrazione episcopale il 12 aprile dello stesso anno dalle mani del card. Salvatore De Giorgi, arcivescovo di Palermo.

Salvatore Scuderi è nato a Castiglione di Sicilia il 2 febbraio 1938 ed ordinato sacerdote il 7 ottobre 1962. Nel 1967 fu nominato vicario cooperatore parrocchiale a “S. Giovanni Battista” in Aci Trezza e sempre nello stesso anno parroco della parrocchia “S. Andrea” – Baracche – ad Acireale. Dal 1979 è stato parroco della parrocchia “Immacolata Concezione” e dal 2013 amministratore parrocchiale “Stella del Mare” in Cannizzaro fino al 2017.