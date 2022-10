Madre Costanza Panas: Fabriano, domani in cattedrale il rito di beatificazione presieduto dal card. Semeraro

Sarà il card. Marcello Semeraro, prefetto della Congregazione per le cause dei santi, a presiedere domani, domenica 9 ottobre, il rito di beatificazione di madre Costanza Panas, monaca cappuccina del monastero di Fabriano. La celebrazione è in programma alle 17.30 nella cattedrale di San Venanzio; il servizio liturgico sarà curato dal seminario di Ancona.

“La diocesi di Fabriano-Matelica, vescovo Francesco Massara in testa, le monache Clarisse cappuccine del monastero S. Romualdo e la Provincia dei Frati minori cappuccini delle Marche – si legge sul sito web del settimanale diocesano L’Azione – invitano tutta la cittadinanza per questa concelebrazione”.