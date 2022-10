È in programma per il pomeriggio di domani, domenica 9 ottobre, la celebrazione eucaristica che segnerà l’inizio dell’anno pastorale per la comunità ecclesiale dei Marsi. La messa, presieduta da mons. Giovanni Massaro alle 17.30 in cattedrale, sarà l’occasione anche per la consegna della prima lettera pastorale del vescovo alla Chiesa diocesana di Avezzano.