Cammino sinodale: Belluno-Feltre, oggi pomeriggio al Centro Papa Luciani incontro con i moderatori dei gruppi

È in programma per il pomeriggio di oggi, sabato 8 ottobre, l’incontro di moderatrici e moderatori dei “gruppi sinodali” della diocesi di Belluno-Feltre. “Abbiamo pensato, come avevamo preannunciato, di incontrarci per condividere l’esperienza singolare che abbiamo fatto moderando i ‘gruppi sinodali’”, ha spiegato il vescovo Roberto Marangoni nella lettera di convocazione. “Oltre la sintesi, sarà bello e ulteriormente arricchente raccontarci che cosa in particolare ci ha colpito e ci ha incoraggiato in questa esperienza”, ha proseguito il presule, annunciando che “sarà questo il primo momento che attueremo in gruppo, dopo la preghiera e l’ascolto-meditazione iniziali. Come secondo momento apriremo il nostro sguardo sul cammino sinodale che proseguirà nell’anno pastorale con i ‘cantieri di Betania’”. “Questa ulteriore prospettiva – ha aggiunto – accende la speranza e ci fa nutrire fiducia sul cammino di rinnovamento della Chiesa”.

L’incontro, ospitato al Centro di spiritualità e cultura “Papa Luciani” di Santa Giustina, prenderà il via alle 14.30 per concludersi verso le 19.30.