Pastorale: Cop, a Frascati dal 10 al 12 ottobre la 71 ª Settimana di aggiornamento sul tema “Nel cammino sinodale della Chiesa italiana”

Si svolgerà a Villa Campitelli, a Frascati, dal 10 al 12 ottobre, la 71 ª Settimana di aggiornamento pastorale del Cop (Centro di orientamento pastorale), che avrà per tema “Nel cammino sinodale della Chiesa italiana”. “Con la nostra 71ª Settimana di aggiornamento vogliamo riflettere e appoggiare un altro passo decisivo al nostro cammino sulla sinodalità: ‘Dalla corresponsabilità alla condecisione’. In altri termini, si tratta di essere fedeli a tutti i doni che Dio fa alla Chiesa (che sono poi tutti i doni sacramentali che Egli fa ai fedeli), a partire da quello fondamentale, il battesimo. Il Concilio ecumenico Vaticano II nella Lumen gentium parla del bene della Chiesa che deve godere dell’apporto di tutti i battezzati sia nel collaborare con i vescovi, offrendo loro la propria sensibilità e conoscenza nel percepire quali azioni compiere per il bene della Chiesa, ma anche assumendosi la propria concreta responsabilità nelle decisioni da prendere con i loro pastori”, sottolinea mons. Domenico Sigalini, presidente del Cop. “Nessun cristiano è passivo di fronte alla chiamata di Dio, nessuno è da consultare soltanto per dare un parere, ma tutti vanno coinvolti per mettere a disposizione i doni che Dio ha dato loro, per tutta l’umanità. Collaborazione, corresponsabilità, condecisione sono scritti già dallo Spirito nelle vite di ogni fedele e attendono solo di essere riconosciute, nutrite ed esercitate in comunione di cammino, in sinodalità pura e semplice”.

