Premio Nobel per la pace: Guterres (Onu), “la società civile ossigeno della democrazia”

“Mi congratulo con Ales Bialiatski e con le organizzazioni Memorial e Centro per le Libertà civili per l’assegnazione del Premio Nobel per la Pace 2022. Come indicato dal Comitato per il Nobel, il riconoscimento di quest’anno mette in luce il potere della società civile nella promozione della pace”. sono parole del segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, per l’assegnazione del Premio Nobel per la pace 2022.

“I gruppi della società civile sono l’ossigeno della democrazia e i catalizzatori per pace, progresso sociale e crescita economica. Con la loro azione concorrono a mantenere i governi responsabili e portano le voci dei vulnerabili nelle stanze del potere”, ha osservato Guterres.

“Tuttavia lo spazio civico si sta riducendo ovunque nel mondo. Tutori dei diritti umani, difensori dei diritti delle donne, attivisti ambientali, giornalisti e altri affrontano arresti arbitrari, dure sentenze detentive, campagne diffamatorie, multe esorbitanti e attacchi violenti”, ha aggiunto il segretario generale dell’Onu, che ha concluso: “Congratulandoci con i vincitori di quest’anno, impegniamoci a difendere i coraggiosi difensori dei valori universali di pace, speranza e dignità per tutti”.