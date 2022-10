Cinema ed ambiente: torna il concorso “Una canzone per il Terni film Festival” ed i premi sono alberi

Torna anche per l’edizione 2022 il concorso “Una canzone per il Terni film Festival”, organizzato dall’Istess-Istituto di studi teologici e storico-sociali che, grazie ad una giuria composta da esperti nel settore, selezionerà la canzone ufficiale della diciottesima edizione, sigla e inno della kermesse. I premi in palio sono tutti nel segno dell’ambiente, infatti i primi 3 classificati vinceranno degli alberi che, grazie al progetto Treedom con cui è possibile adottare piante in tutto il mondo, permetteranno al terzo classificato di ottenere una compensazione di anidride carbonica pari a 800 chili grazie alla Grevillea vinta, 2000 chili al secondo con un Kapok, ed al primo 3.000 chili grazie al suo Baobab, che rappresentano l’anidride carbonica prodotta da circa 28.846 chilometri in autobus. I 3 finalisti saranno invitati a cantare la propria canzone sul palco del Cinema Politeama, nel corso della XVIII edizione del Terni Film Festival. Un’altra commissione selezionerà invece, tra gli stessi concorrenti, la canzone ufficiale del festival, che verrà utilizzata nella sigla e nel video ufficiale del festival e sarà anch’essa eseguita dal vivo sul palco del Politeama. Il concorso è gratuito e si può partecipare con un solo brano ispirato al tema “All of Us”, inviandolo il file con il provino entro il 15 ottobre all’indirizzo musica.istess@gmail.com.