Diocesi: Torino, il 23 ottobre in duomo rito di imposizione del pallio all’arcivescovo Repole

È in programma per domenica 23 ottobre, alle 15.30 nella cattedrale di Torino, la celebrazione eucaristica durante la quale nunzio apostolico in Italia, mons. Emil Paul Tscherrig, presiederà il rito di imposizione del pallio all’arcivescovo Roberto Repole, dal 7 maggio scorso alla guida della Chiesa torinese.

In una lettera-invito inviata alla comunità ecclesiale, il vicario generale, don Alessandro Giraudo, ha sottolineato che “sarebbe bello che almeno qualche rappresentante delle varie realtà diocesane potesse essere presente per pregare insieme al nostro arcivescovo e per lui, e accompagnarlo ancora nei primi passi del suo ministero episcopale nella nostra arcidiocesi e nel servizio come metropolita della provincia ecclesiastica”.