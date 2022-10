Diocesi: Trapani, riparte la scuola teologica-pastorale “Una casa per narrare”

Al via da martedì 18 ottobre i nuovi percorsi della scuola teologica- pastorale diocesana di Trapani “Una casa per narrare”, dedicata agli adulti che desiderano approfondire i temi legati alla fede, alla Chiesa e al Concilio Vaticano II, percorsi che si svolgeranno come di consueto il martedì ed il giovedì nelle fasce pomeridiane e serali per favorire la partecipazione dei lavoratori.

La scuola ha diverse sedi per agevolare la partecipazione in tutti i centri della diocesi; in particolare il primo, secondo il terzo anno di specializzazione si terrà a Trapani mentre il secondo anno partirà anche per i fedeli e i “curiosi della fede” ad Alcamo, Calatafimi Segesta e Custonaci. “L’iscrizione alla Scuola Teologica pastorale avviene mediante presentazione dei parroci, il modulo è scaricabile dal sito della diocesi e disponibile presso le parrocchie – spiega il direttore don Fabio Pizzitola -. Per la partecipazione è previsto un contributo simbolico di 20 euro annui per il biennio, 30 euro per il terzo anno”. I moduli compilati possono essere consegnati direttamente in segreteria a Trapani (Seminario – Scuola teologica: martedì e giovedì, ore 18 – 19.30) oppure inviati via e-mail (scuolateologica@diocesi.trapani.it) entro giovedì 13 ottobre. Martedì 18 ottobre 2022 si terrà il momento di apertura con il vescovo Pietro Maria Fragnelli e la prolusione di apertura “In ascolto di Betania. La famiglia narra la fede”, tenuta da mons. Salvatore Muratore, vescovo emerito di Nicosia: l’appuntamento, organizzato in collaborazione con l’Ufficio per la pastorale familiare, per le 18.30 nella sala G.B. Amico del Seminario vescovile a Trapani.