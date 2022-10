Diocesi: Alessandria, a fine ottobre pellegrinaggio in Terra Santa presieduto da mons. Gallese

“Dalla nascita alla Resurrezione”. Ha questo titolo il pellegrinaggio in Terra Santa che la diocesi di Alessandria vivrà dal 24 al 31 ottobre prossimi. “Accompagnati dal nostro vescovo Guido – spiegano dall’Ufficio diocesano per i pellegrinaggi –, potremo vivere l’esperienza di camminare lì dove Gesù Cristo si è fatto uomo, dove ha vissuto, di posare i nostri piedi dove ha camminato Lui stesso”.

“Un viaggio – ha affermato il direttore dell’Ufficio, Michele Menichino – che deve essere anche un momento di riflessione e di preghiera in questi momenti così difficili che stiamo vivendo con guerra, malattie, siccità”. “Un viaggio che – ha proseguito – oggi è più che mai necessario fare per chiedere al Signore di aiutarci a superare le prove a cui siamo sottoposti. Per questo motivo ci mettiamo in cammino sulle orme di Gesù, da Nazareth a Betlemme, dal Monte Tabor a Cana, da Cafarnao al Giordano, fino a Gerusalemme, sarà un tuffo nel mondo in cui Gesù ha vissuto e ha portato la Lieta Novella a tutti gli uomini. Serve un cuore grande per un viaggio del genere, un viaggio che ti cambia e ti rende migliore”.