Calcio e solidarietà: il 10 ottobre il primo omaggio virtuale a Maradona in vista della Partita per la pace del 14 novembre all’Olimpico

Un tris simbolico di 10: sarà lanciato il 10 ottobre alle 10 il primo omaggio virtuale al mondo dedicato al più celebre numero 10 della storia del calcio, Diego Armando Maradona: un omaggio virtuale che culminerà in quello reale, in occasione della Partita per la pace in programma a Roma il prossimo 14 novembre alle 17 allo stadio Olimpico. L’omaggio virtuale, che durerà 24 ore e sarà disponibile sul sito weplayforpeace.org, promuoverà anche i valori di Scholas Occurrentes, organizzatore della Partita per la pace, basati sullo sport, l’arte e la tecnologia. “In questo omaggio – si legge in un comunicato – il numero 10 di Diego sarà l’asse che permetterà alle persone di tutto il mondo di percorrere messaggi sulla pace e su Maradona. Giocatori di calcio, giovani, i suoi familiari, i suoi amici, l’arte e molti ricordi della sua vita aiuteranno a sentire Diego più vicino a noi”.

Sulla piattaforma TicketOne.it si possono già acquistare i biglietti per la partita del 14 novembre al costo di 10 euro per curva e distinti, 15 per Tribuna Tevere e 20 per Tribuna Montemario; costo ridotto per i bambini sotto i 10 anni rispettivamente 5, 10 e 15 euro.

Il ricavato dell’evento sarà devoluto in beneficenza. In questa edizione, come nelle precedenti, i fondi raccolti hanno contribuito a sostenere le attività e le iniziative del Movimento Pontificio per l’Educazione Scholas Occurrentes. Sarà inoltre possibile effettuare una donazione, acquistando, sempre su TicketOne.it, un biglietto che sarà poi utilizzato da altri beneficiari e bisognosi, come bambini, scuole, associazioni di volontariato: un modo nuovo e semplice per sostenere le finalità della partita e al tempo stesso dare a qualcun altro la possibilità di partecipare all’evento che riceverà da Papa Francesco la benedizione del Pallone della Pace e dell’Ulivo, simbolo dell’iniziativa e della pace nel mondo, e sarà l’anticamera della Coppa del mondo Qatar 2022.