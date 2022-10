Diocesi Cremona, domani l’evento intitolato “Nuove voci in museo”

Anche il Museo diocesano di Cremona partecipa alle iniziative promosse dal sistema museale cremonese per la Giornata nazionale delle famiglie di domenica 9 ottobre.

Per l’occasione, infatti, si legge sul sito della diocesi, i capolavori esposti nelle nuove sale del Palazzo vescovile saranno svelati e raccontati dal gruppo di persone con disabilità intellettiva coinvolto nel progetto di accessibilità cognitiva “Ci sei nei Musei” che accompagnerà i visitatori del Museo diocesano di Cremona, alle 16.30, alla scoperta del lavoro che da qualche mese stanno realizzando per rendere le informazioni più facilmente comprensibili da parte di tutti. L’evento intitolato “Nuove voci in museo” si aggiunge al percorso di resa accessibile del sistema museale di Cremona che la cooperativa Ventaglioblu e Anffas Cremona onlus stanno portando avanti, grazie al quale sono state create delle guide in linguaggio facile da leggere e da capire messe poi a disposizione dei visitatori di alcune mostre temporanee realizzate in città.

“Le barriere invisibili – ha spiegato Darío Garzarón Calderero in un’intervista pubblicata dal mensile digitale diocesano Riflessi Magazine – sono le più difficili da abbattere. Un gradino si vede, è un ostacolo che, se abbiamo qualche difficoltà motoria, possiamo superare in modo abbastanza semplice realizzando una piccola rampa”.