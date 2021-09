Bosnia-Erzegovina: a Sarajevo primo Sinodo della diocesi di Vrhbosna. “Rinnovare ogni cosa in Cristo”. Messa di apertura l’11 settembre presieduta dal card. Puljic

L’11 settembre nella cattedrale del Sacro Cuore di Gesù a Sarajevo, alle ore 9, il card. Vinko Puljic celebrerà la messa di apertura del primo Sinodo dell’arcidiocesi di Vrhbosna sotto il motto “Rinnovare ogni cosa in Cristo” (Ef. 1,10). La celebrazione eucaristica potrà essere seguita tramite i mezzi di comunicazione e sarà trasmessa in diretta dalla televisione nazionale BHT1. Il 10 settembre invece è prevista una conferenza stampa che illustrerà il grande evento. Tra gli obiettivi del Sinodo conoscere più profondamente la propria realtà dopo la guerra in Bosnia-Erzegovina e, tenendo presente la tradizione cattolica e la forte influenza del secolarismo, cercare delle soluzioni alle difficoltà presenti nella comunità dell’arcidiocesi, ravvivare i fondamenti della fede specialmente nelle comunità parrocchiali per una partecipazione attiva alla missione della Chiesa locale. Al Sinodo parteciperanno 120 delegati da tutta l’arcidiocesi. “Il Sinodo in effetti è frutto di un lavoro precedente dal 2012 al 2019 quando sono stati affrontanti diversi argomenti in nove sessioni delle diverse zone dell’arcidiocesi. Abbiamo fatto conoscere il concetto del Sinodo ai fedeli e ci siamo interrogati sullo stato d’animo della nostra Chiesa locale”, spiega il segretario generale del Sinodo, don Mario Bernadic.