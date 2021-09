Custodia del Creato: diocesi Cefalù, a Piano Zucchi tavolo di confronto sull’emergenza incendi

Si svolgerà l’11 settembre, a Piano Zucchi, in occasione della Giornata nazionale per la custodia del Creato, un incontro tra il vescovo di Cefalù, mons. Giuseppe Marciante, e i rappresentanti del Governo regionale, dell’Ente Sviluppo agricolo, del Dipartimento Protezione civile regionale, del Corpo forestale regionale e dell’Ente Parco delle Madonie, i sindaci dei Comuni del territorio diocesano e i parroci della diocesi. Il tavolo di confronto sarà dedicato all’emergenza incendi che, nelle scorse settimane, hanno devastato il territorio causando danni ingenti alle aziende agricole e hanno provocato una ferita profonda ad un’area ricca di biodiversità come quella delle Madonie.

Il vescovo nei giorni dei roghi aveva espresso con chiarezza la sua posizione sui piromani: “Chi si macchia di tale reato si pone fuori dalla comunione della Chiesa in quanto ha commesso un crimine contro il Creatore mettendo a rischio la vita delle persone e la distruzione del bene ambientale prezioso per la sopravvivenza di tutte le sue creature”.

Dopo la condanna adesso è però il momento dell’azione. “La terra brucia. La sfida della prevenzione” sarà l’occasione per riflettere sulla prevenzione, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio naturalistico locale, nell’ottica di una vera e propria conversione degli stili di vita a tutti i livelli. Un percorso per pensare insieme azioni concrete, per ideare nuove prospettive per la salvaguardia del territorio che potranno anche avere futuri risvolti occupazionali. L’appuntamento è curato dal Servizio di Pastorale sociale e del lavoro della diocesi di Cefalù. Al termine della discussione, il vescovo Marciante consegnerà il riconoscimento “Cittadella del Creato” al Comune di Isnello e inaugurerà il 1° sentiero Laudato si’ della diocesi.