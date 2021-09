Diocesi: Caritas Cagliari, il benvenuto ai profughi afghani, ospiti del centro di accoglienza di Quartucciu

Il 10 settembre alle ore 18 nella sala consiliare del Comune di Quartucciu (via Giofra 1) si svolgerà un incontro per dare il benvenuto alle famiglie profughe afghane accolte nel Centro di accoglienza straordinario (Cas) della Caritas diocesana di Cagliari, organizzato dal Comune di Quartucciu e dalla stessa Caritas diocesana. “Continua, con l’accoglienza dei profughi afghani, la collaborazione con il Comune di Quartucciu che già in questi anni ha ospitato profughi provenienti da tanti altri continenti e nazioni– sottolinea il direttore della Caritas diocesana don Marco Lai –. Una stretta e importante collaborazione con l’amministrazione locale, ma anche con le parrocchie di San Giorgio Martire e di San Pietro Pascasio e con le associazioni di volontariato di Quartucciu, che ha favorito percorsi di accoglienza e integrazione delle persone ospitate”. “La città di Quartucciu – commenta il sindaco Pietro Pisu – è al centro dell’impegno internazionale che vede l’accoglienza dei nostri fratelli più sfortunati, costretti a fuggire dal loro Paese: accoglierli è un dovere non solo di chi amministra una città ma di tutti coloro che hanno una sensibilità verso la persona. Per noi è importante mettere in campo tutte le energie e disponibilità nell’accogliere queste famiglie. Questo incontro è organizzato soprattutto per dare loro il conforto di cui hanno bisogno, per far sentire a loro che non sono sole ma parte di una comunità pronta a ospitarle e dimostrare a loro tutta la sua vicinanza e calore umano”. All’incontro saranno presenti l’arcivescovo di Cagliari, mons. Giuseppe Baturi, il sindaco di Quartucciu, Pietro Pisu, il direttore della Caritas diocesana, don Marco Lai, i rappresentanti della comunità civile ed ecclesiale, dell’associazionismo culturale e sportivo, del mondo della scuola.