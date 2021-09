Messale Romano: Sessa Aurunca, il direttore dell’Ufficio liturgico diocesano pubblica un libretto per vivere la celebrazione con le parole del Papa

“La Messa si celebra e diventa vita”: è il titolo del libretto a cura di don Luciano Marotta, direttore dell’Ufficio liturgico diocesano di Sessa Aurunca e membro della Commissione liturgica regionale della Campania, che ha come sottotitolo “Vivere la Messa con le parole di Papa Francesco”. A partire dall’ordinamento generale del Messale Romano, spiega l’autore, “questo libretto vuole far conoscere bene il Mistero di salvezza celebrato nella Messa, per crescere nella consapevolezza del suo valore, riceverne nutrimento e, nell’entusiasmo dell’incontro con Cristo e i fratelli, passare veramente dalla celebrazione alla vita. Papa Francesco, con il suo stile semplice, diretto e profondo, ci accompagna per diventare nella quotidianità uomini e donne eucaristici”. La prefazione è di mons. Guido Marini.