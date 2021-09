Tv2000: oggi il rosario dall’abbazia di Montevergine con p. Guariglia. A seguire il documentario “I misteri di Maria”

Torna l’appuntamento con “Prega con noi”. Tv2000 e InBlu2000 invitano i fedeli, le famiglie e le comunità religiose a ritrovarsi oggi, mercoledì 8 settembre, alle 20.50, per recitare insieme il Rosario trasmesso su Tv2000 (canale 28 e 157 Sky) e InBlu2000, oltre che su Facebook.



La preghiera sarà trasmessa dalla cappella della Madonna di Montevergine, nell’abbazia di Santa Maria di Montevergine (Av), con l’abate, padre Riccardo Luca Guariglia.



Segue, in occasione della festa della Natività di Maria, il documentario di Alessandra Gigante e Fabio Andriola, “I misteri di Maria. Da Nazareth a Fatima: chi è mia madre”, che “ricostruisce la storia di Maria attraverso le diverse fasi della sua vita – da semplice ragazza a prescelta di Dio, da Madre di Gesù a discepola del Messia e, infine, Avvocata dell’Umanità – sottolineando come diventi progressivamente consapevole della propria missione senza prescindere dal suo essere Madre”, si legge in una nota di Tv2000.