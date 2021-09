Papa Francesco: nomina mons. Andrés Gabriel Ferrada Moreira segretario della Congregazione per il clero

Il Papa ha nominato segretario della Congregazione per il Clero mons. Andrés Gabriel Ferrada Moreira, finora Officiale della medesima Congregazione, assegnandogli la Sede titolare Arcivescovile di Tiburnia. A darne notizia è oggi la Sala Stampa della Santa Sede, precisando che la nomina sarà effettiva dal 1° ottobre prossimo. Mons. Andrés Gabriel Ferrada Moreira è nato a Santiago de Chile il 10 giugno 1969. È stato ordinato sacerdote per l’arcidiocesi metropolitana di Santiago del Cile il 3 luglio 1999. Ha conseguito il Dottorato in Teologia presso la Pontificia Università Gregoriana nel 2006. Ha svolto diversi incarichi pastorali in diocesi, tra cui quello di direttore degli studi e prefetto di teologia del Seminario Pontificio Mayor de los Santos Ángeles Custodios, a Santiago del Cile. Dal 2018 fino ad oggi è stato officiale della Congregazione per il Clero.