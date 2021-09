Papa Francesco: udienza, “dare comune ascolto al desiderio di pace” dell’Etiopia

“Rivolgo al popolo etiope il mio più cordiale e affettuoso saluto, in particolare a quanti soffrono a motivo del conflitto in atto e della grave situazione umanitaria da esso causata”. Così il Papa, al termine dell’udienza di oggi in Aula Paolo VI, prima dei saluti ai fedeli di lingua italiana che come di consueto concludono l’appuntamento del mercoledì con i fedeli ha salutato il popolo etiope, che l’11 settembre prossimo – ha ricordato Francesco – festeggerà il Capodanno. “Sia un tempo di carità e solidarietà in cui dare un comune ascolto al desiderio di pace”, l’auspicio del Papa.