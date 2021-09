Svezia: Stoccolma, la diocesi acquista due nuove chiese a Nassjo e a Skelleftea

Nel corso dell’estate la diocesi di Stoccolma ha portato a termine l’acquisto di due nuove chiese: una è stata acquistata dall’Alleanza Battista a Nässjö e una dalla Chiesa di Svezia a Skellefteå. La prima è stata acquistata dalla parrocchia cattolica di San Francesco a Jönköping con l’aiuto della diocesi e “sarà una cappella parrocchiale per i circa 500 parrocchiani che vivono a Vetlanda, Eksjö e Nässjö”, dice il sito della diocesi. La chiesa cattolica di San Francesco ha rilevato i locali all’inizio di settembre. La chiesa a Skellefteå invece servirà alla parrocchia cattolica di Santa Maria, dal momento che la chiesa utilizzata fino ad ora “verrà demolita” in ragione della costruzione di un tratto della linea ferroviaria Norrbotniabanan in costruzione nella regione settentrionale della Svezia. La chiesa acquistata avrà bisogno di alcune modifiche e si inizierà ad utilizzarla nella primavera del 2022.