Basilica del Santo: Padova, padre Antonio Ramina è il nuovo rettore

“Campane a festa oggi, 8 settembre, in basilica di Sant’Antonio a Padova per la nomina a rettore di padre Antonio Ramina, annunciata ai frati del Santo dal ministro generale, p. Carlos Trovarelli, a seguito di quanto comunicato dal delegato pontificio, mons. Fabio Dal Cin”. Lo comunica una nota a cura degli uffici stampa del Messaggero S. Antonio e Provincia italiana S. Antonio di Padova.

“Il nome di padre Antonio Ramina è stato indicato dal Santo Padre tra una terna di candidati presentati dal ministro generale, padre Carlos Alberto Trovarelli, secondo quanto previsto dalla Costituzione Apostolica Memorias Sanctorum, che regola le modalità di conduzione della Basilica del Santo, in accordo con il delegato pontificio e il ministro provinciale della Provincia Italiana di S. Antonio di Padova, padre Roberto Brandinelli”, chiarisce la nota.

Nato a Vicenza il 7 aprile 1970, padre Antonio Ramina, professo perpetuo il 4 ottobre 2002, è stato ordinato sacerdote il 1° maggio 2004. È laureato in Lettere moderne all’Università di Padova, dottore in teologia. Negli ultimi anni ha svolto il servizio di rettore del Seminario Teologico S. Antonio Dottore a Padova (dal 2011) e guardiano della Comunità S. Antonio Dottore a Padova (dal 2013), docente invitato di Teologia spirituale alla Facoltà Teologica del Triveneto, docente della “Scuola di Spiritualità” dell’Istituto Teologico S. Antonio Dottore di Padova. È stato anche per due mandati definitore della Provincia italiana di Sant’Antonio di Padova, dal 2013 al 2021 (i definitori sono i collaboratori del ministro provinciale al governo dell’ente religioso).

Padre Antonio Ramina subentra nel servizio a padre Oliviero Svanera (quest’ultimo, nel Capitolo provinciale dei Frati minori conventuali di luglio 2021, è stato eletto padre guardiano del Convento di San Francesco a Treviso) e rimarrà in carica fino al Capitolo del 2025.

La nomina del nuovo rettore da parte della Santa Sede è stata accolta con gioia dai francescani conventuali della Basilica di S. Antonio in Padova: “Ringraziamo il Santo Padre, Papa Francesco, per questa decisione. Padre Antonio Ramina saprà continuare con fervore l’opera del suo predecessore a servizio dei pellegrini che ogni giorno visitano la Basilica del Santo di Padova, seppur nelle difficoltà di questo periodo storico, in collaborazione con il delegato pontificio. A padre Oliviero Svanera esprimiamo la nostra riconoscenza per quanto fatto in questi cinque anni, in particolare per aver saputo guidare il nostro santuario e il nostro convento durante i mesi più duri della pandemia, che non ha risparmiato la nostra comunità, e per aver mantenuto vivo nei fedeli il fuoco della fede e della devozione antoniana con tante iniziative anche innovative”.