Papa Francesco: “gioia” per la prossima beatificazione del card. Wyszyński

“Esprimo la mia gioia per la prossima beatificazione del cardinale Stefano Wyszyński e madre Elisabetta Rosa Czacka”. Così il Papa, al termine dell’udienza di oggi in Aula Paolo VI, ha salutato i pellegrini polacchi. “Che il testamento spirituale del Primate del Millennio: ‘Tutto affido a Maria’ e la confidenza della madre Elisabetta Rosa nella Croce di Cristo siano sempre la forza della vostra nazione”, l’auspicio di Francesco, che ha citato le “storiche parole” pronunciate da San Giovanni Paolo II sul cardinale Wyszyński : “Sulla sede di Pietro non ci sarebbe questo Papa polacco, se non ci fosse stata la tua fede, che non si è piegata davanti alla prigione e alla sofferenza, la tua eroica speranza, il tuo fidarti fino in fondo della Madre della Chiesa”. “Dio benedica la Polonia. Vi sostengano i vostri grandi santi e beati”, il saluto finale.