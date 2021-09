Diocesi: Molfetta, stasera il card. Parolin presiederà la messa per la proclamazione della città “Civitas Mariae”

Il card. Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, sarà oggi a Molfetta per presiedere la solenne celebrazione per la solennità della Madonna dei Martiri. Durante il rito, concelebrato dal vescovo diocesano Domenico Cornacchia, dal nunzio apostolico Nicola Girasoli e dai sacerdoti della diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, la città di Molfetta sarà proclamata “Civitas Mariae”, nel settantesimo anniversario della proclamazione della Vergine Maria Ss.ma Regina dei Martiri a compatrona della città.

La messa, con inizio alle 20, sarà celebrata in corso Dante, nei pressi della cattedrale, dove nei giorni scorsi è stato allestito il palco. Nel rispetto delle normative vigenti l’accesso sarà garantito a 700 fedeli muniti di pass e di certificazione verde. La celebrazione sarà trasmessa in diretta tv su Tele Dehon canale 18 (518 hd) del digitale terrestre.

In vista di questo importante evento, il settimanale diocesano “Luce e Vita” ha pubblicato un’ampia intervista al card. Parolin nella quale vengono approfonditi il significato e la responsabilità di essere “Civitas Mariae”, il rapporto con don Tonino Bello e il suo ministero accanto a Papa Francesco.