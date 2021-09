Basilica del Santo: mons. Cipolla (Padova), “felicitazioni al nuovo rettore Ramina e riconoscenza a p. Olivera per il servizio svolto”

A nome della diocesi di Padova il vescovo, mons. Claudio Cipolla, esprime “profonda riconoscenza” a padre Oliviero Svanera per il servizio svolto in questi anni come rettore della Pontificia Basilica di Sant’Antonio a Padova, “santuario così significativo e importante per la nostra città e per milioni di fedeli e devoti in tutto il mondo”, spiega una nota della diocesi.

“Una riconoscenza che si unisce agli auguri per il nuovo servizio come padre guardiano del Convento di San Francesco a Treviso e al ringraziamento per la collaborazione con la diocesi di Padova e in particolare per l’impegno profuso nello studio, nella diffusione e nell’approfondimento dei contenuti dell’esortazione apostolica Amoris Laetitia”, prosegue la nota.

“Felicitazioni e auguri” il vescovo Cipolla indirizza “con stima” a padre Antonio Ramina, nuovo rettore della basilica antoniana, che “accompagna con la preghiera in questo importante servizio in un tempo così complesso per il mondo intero, per la Chiesa universale e per la Chiesa di Padova, che si è incamminata in un percorso sinodale, in cui sarà importante il contributo di tutti e di realtà come la basilica di Sant’Antonio, che incrocia le sensibilità di molti fedeli”.