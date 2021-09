Diocesi: card. Semeraro al neo vescovo Viva (Albano), “per tutta la nostra vita Cristo ci chiama”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

“Riconosciamo le nostre origini nel progetto di Dio, il nostro presente, la nostra speranza e tutto vediamo guidato, avvolto e trasportato dall’amore di Dio per noi, che anticipa i tempi e precorre la storia”. Così il card. Marcello Semeraro che oggi, oltre a presiedere l’ordinazione episcopale del vescovo eletto di Albano mons. Vincenzo Viva, celebra i cinquant’anni di ordinazione sacerdotale. Dall’amore paterno di Dio, “nasce la ‘chiamata’ per ciascuno – ha proseguito – una vocazione dell’Amore all’amore, che poi si diversifica nelle nostre storie personali sostenendoci giorno dopo giorno, ma che quotidianamente esige di essere rinnovata”. E poi, rivolto a mons. Viva, che inizia oggi anche il ministero pastorale, ha affermato: “È l’esperienza che tu, Vincenzo, stai facendo in questi giorni. Eri dedito al tuo lavoro quotidiano, nel Pontificio Collegio Urbano de Propaganda Fide; un servizio cui fosti chiamato mentre svolgevi il ministero pastorale nella tua diocesi di origine, Nardò-Gallipoli; poi, mentre ancora, come gettando le reti in mare, tu eri lì, Gesù è passato nuovamente per dirti: ‘Vieni dietro a me’”. In parallelo, il card. Semeraro ha riflettuto sulla propria esperienza: “Ritenevo, alla mia età e a cinquant’anni dall’ordinazione sacerdotale, di potermi immaginare simile a Pietro, quando ‘trasse a terra la rete piena di centocinquantatré grossi pesci’. Mi ritrovo, invece, a camminare su un’altra strada”. “Dio non chiama una sola volta. Le sue chiamate hanno sempre il chiarore delle aurore e questo apre alla speranza. Viviamo, dunque, nell’umiltà, tu ed io, i rispettivi passaggi di vita”, ha chiosato.