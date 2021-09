Diocesi: Milano, “ripartire dagli ultimi per non escludere nessuno”. Caritas ambrosiana apre un nuovo anno ancora segnato dalla pandemia

“Ancora nel mezzo della crisi determinata dalla pandemia, Caritas Ambrosiana rinnova il proprio impegno ribadendo la scelta di campo a favore dei poveri, nella convinzione che guardare il mondo dal punto di vista degli ultimi sia il solo modo per non escludere nessuno”. Lo afferma un comunicato diffuso oggi a Milano. “Ripartire dagli ultimi nello stile del Vangelo. Guardare la realtà con gli occhi dei poveri” è il titolo del convegno con il quale sabato 11 settembre l’organismo diocesano apre ufficialmente il nuovo anno pastorale: l’appuntamento è alle ore 10 sul canale YouTube di Caritas Ambrosiana. Interverranno: l’arcivescovo di Bologna, il car. Matteo Zuppi, Maria Amparo Alonso Escobar di Caritas Internationalis e Anna Lisa Mandorino, segretaria dell’associazione Cittadinanzattiva. Nella mattina ci sarà spazio anche per la meditazione sulle Scritture. Madre Cristiana Dobner, priora del monastero delle Carmelitane scalze di Concenedo, terrà una lectio sulle pagine del Vangelo di Giovanni e in particolare sull’episodio della lavanda dei piedi che l’arcivescovo Delpini invita a rileggere nel nuovo anno pastorale. Introdurranno e concluderanno i lavori, rispettivamente, il vicario episcopale, mons. Luca Bressan, e il direttore di Caritas Ambrosiana, Luciano Gualzetti.