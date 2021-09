Diocesi: Pitigliano, al via da domani il convegno internazionale sul dialogo mediterraneo con il card. Bassetti e mons. Pizzaballa

Pitigliano per due giorni al centro del Mediterraneo. Si svolgerà da domani il Terzo incontro internazionale di studio e confronto sulla cultura mediterranea, organizzato da diocesi di Pitigliano-Sovana-Orbetello, Museo diocesano di Palazzo Orsini, Università di Firenze-Dipartimento di Architettura. Si tratta di due giornate di incontri accademici e diplomatici, di presentazione dei risultati di studi e di scavi archeologici, di confronto sotto il patrocinio di Conferenza episcopale italiana, Pontificio Consiglio della Cultura, ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Regione Toscana, Ambasciata di Israele presso la Santa Sede, Rete italiana per il dialogo euromediterraneo e Anna Lindh Foundation Rete Italiana, con la collaborazione dell’Associazione La Piccola Gerusalemme e della Città di Pitigliano.

Il tema proposto prende origine dal Progetto “Askgate” (Porta di Ashkelon) sostenuto in Israele ad Ashkelon dal Ministero Italiano degli Affari Esteri, realizzato dall’Ashkelon Academic College e dal Dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze. La scelta di presentare i lavori a Pitigliano rientra nel progetto più esteso del voler sostenere e sviluppare il tema del dialogo attraverso la cultura. Saranno presenti i professori responsabili degli scavi e degli studi condotti a Ashkelon, professori delle Università tra le più importanti in Italia e oltre confine: Firenze, Urbino, la Sapienza di Roma, Toronto e Lugano, Betlemme e Ashkelon. Ma saranno anche intorno a un tavolo di lavoro e di confronto, tra gli altri, l’ambasciatore di Israele presso la Santa Sede, il card. Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, il card. Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e mons. Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme. Al patriarca in questa occasione sarà anche conferito il Premio Epheso, indetto come riconoscimento per l’impegno particolare nel dialogo tra le culture del Mediterraneo e per la prima volta a Pitigliano, consegnato dall’ambasciatore Mario Boffo, presidente del Premio, già Ambasciatore nello Yemen e in Arabia Saudita.