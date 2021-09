49ª Settimana sociale: Mcl, nel fine settimana a Roma il seminario nazionale sulle sfide del Paese

“Il Mcl per il futuro della società. La forza di un corpo intermedio (Rigenerare – Ripartire – Rieducare)”. Questo il tema del Seminario nazionale di studi e formazione del Movimento cristiano lavoratori in programma, a Roma, per il 9, 10 e 11 settembre presso l’Ergife Palace Hotel. Un appuntamento, in vista della 49ª Settimana sociale dei cattolici italiani, che sarà come di consueto incentrato sulle sfide e le questioni sociali del Paese, in particolare lavoro, famiglia e Sud.

L’apertura di giovedì 9 settembre sarà dedicata ai giovani e vedrà la partecipazione di Michele Tiraboschi, ordinario di Diritto del lavoro presso l’Università di Modena e Reggio Emilia, e Gianluca Ghidoni, delegato nazionale Giovani Mcl. La sessione mattutina di venerdì metterà al centro del dibattito i temi della rigenerazione del Paese e della ripartenza mediante il lavoro; sarà presieduta da Antonio Di Matteo, presidente di Mcl, alla presenza di Lorenzo Ornaghi, presidente onorario di Aseri e già rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, e del direttore di Avvenire, Marco Tarquinio. Nel pomeriggio spazio alle relazioni di Piergiorgio Sciacqua, presidente del Consiglio generale Mcl, e di mons. Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione. Invitato a partecipare anche il ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Andrea Orlando. I lavori termineranno sabato 11 settembre con la sessione dedicata alla famiglia come valore assoluto, alla presenza di mons. Luigi Renna, presidente della Commissione episcopale per i problemi sociali ed il lavoro la giustizia e la pace della Cei, Alberto Gambino, presidente di Scienza & Vita, Gianluigi De Palo, presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari, ed Elena Bonetti, ministro per le Pari opportunità e la famiglia.