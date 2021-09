Solidarietà: Hub4All, network di 22 enti territoriali e associazioni per rispondere ai bisogni dei nuovi poveri

È previsto per il 9 settembre, alle ore 11, il lancio in contemporanea da Milano, Parma e Bari del progetto “Hub4All – Sviluppo corresponsabile a sostegno della popolazione vulnerabile in Italia”, di cui l’ong Avsi è capofila. Presenti all’evento Anna Scavuzzo, vicesindaco di Milano; Laura Rossi, assessore al Welfare del Comune di Parma, e Francesca Bottalico, assessore alla città solidale e inclusiva del Comune di Bari. Si tratta di un progetto di 12 mesi finanziato dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali e realizzato attraverso il partenariato di 22 realtà tra cui l’ong Avsi, la rete Banco alimentare, di cui fanno parte Fondazione Banco Alimentare onlus e 18 organizzazioni Banco alimentare regionali, la rete della Fondazione Banco farmaceutico, e l’associazione Portofranco Milano onlus. “Saranno coinvolti in attività di volontariato più di 33mila giovani, mentre quasi 9mila realtà del territorio beneficeranno di formazione e corsi di capacity building e saranno raggiunte 1.624.159 persone vulnerabili”, si legge in una nota. L’obiettivo del progetto è “concorrere alla lotta alla povertà e garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo, come indicato dall’Agenda 2030 (obiettivi 1 e 12)”. Punto di forza è “l’ampio partenariato: una vasta rete di soggetti agirà in modo integrato per rispondere ai bisogni primari delle fasce più vulnerabili della popolazione: il bisogno di cibo sano, di farmaci, e di educazione”.