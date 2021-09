Diocesi: Carpi, due appuntamenti, il 10 e il 14 settembre, per celebrare l’antico Crocifisso restaurato e ricollocato in cattedrale

Sono due gli appuntamenti, il 10 e il 14 settembre, proposti per celebrare l’antico Crocifisso restaurato e recentemente ricollocato in cattedrale, a Carpi. Particolare attesa per venerdì 10 settembre, alle ore 20.30, con l’intervento di un esperto come mons. Timothy Verdon, direttore del Museo dell’Opera del Duomo di Firenze. “Con la collocazione di questo Crocifisso sull’altare maggiore – afferma mons. Gildo Manicardi, vicario generale della diocesi di Carpi – si recupera uno strato della storia di Carpi più antico della costruzione della Collegiata. Ci riporta indietro di due secoli rispetto all’epoca di Alberto Pio”. Il Crocifisso, come spiega don Manicardi, è anche espressione di devozione nel difficile periodo della pandemia, ricordando, in proposito, il crocifisso della chiesa di San Marcello, fatto portare in piazza San Pietro da Papa Francesco per chiedere la fine dei contagi. Un’occasione dall’indubbio valore culturale che la diocesi intende proporre a tutta la cittadinanza. Da qui l’invito ad “intervenire numerosi, – afferma Sandra Losi, direttore dell’Ufficio patrimonio immobiliare della diocesi – perché sono importanti questi momenti di condivisione con la comunità anche di interventi cosiddetti ‘minori’, spesso osservati solo dal punto di vista estetico, senza coglierne il significato negli aspetti e nella tradizione culturale e religiosa, e quindi inquadrarli come interventi che concorrono alla valorizzazione della nostra Cattedrale”.

Il programma degli eventi ruota attorno alla festa religiosa dell’Esaltazione della Santa Croce (14 settembre) e avrà come momento culturale, venerdì 10 settembre alle ore 20.30 in cattedrale, la lezione magistrale sul tema: “Il mistero della Croce nella devozione, nella liturgia e nell’arte” di mons. Timothy Verdon. Gli altri interventi, riguardanti il restauro del Crocifisso, saranno a cura di Maria Grazia Gattari (Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara, alta sorveglianza nel restauro) e Giovanni Gazzotti (Athena laboratorio di restauro). Introdurrà i lavori Sandra Losi. Coordinamento a cura di mons. Ermenegildo Manicardi.

Martedì 14 settembre, festa liturgica dell’Esaltazione della Santa Croce, alle ore 18.30 in cattedrale, il vicario generale Manicardi presiederà la messa nel corso della quale saranno ricordati monsignor Giuseppe Tassi e don Nino Levratti, nell’ambito delle celebrazioni per il centenario della loro nascita.