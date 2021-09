Università: Lumsa e Fondazione Brunelli, aperte le iscrizioni al master di secondo livello in Bioetica e comunicazione

Saranno aperte fino al 15 ottobre prossimo le iscrizioni alla prima edizione del master di secondo livello in Bioetica e comunicazione organizzato dall’Università Lumsa in collaborazione con la Fondazione Giorgio Brunelli di Brescia. Diretto da Laura Palazzani, il master – spiega una nota – “è finalizzato all’acquisizione di specifiche competenze nell’ambito della comunicazione, in un contesto pluralista, riguardo alle tematiche bioetiche emergenti e in relazione al progresso scientifico e tecnologico biomedico”. I principali destinatari sono i laureati in Scienze della comunicazione, Comunicazione sociale, Comunicazione digitale, Medicina e chirurgia, Scienze politiche, Giurisprudenza, Scienze dell’amministrazione, Lettere, Filosofia e agli operatori della comunicazione (giornalisti, uffici stampa, social media manager, ecc.).

Le lezioni, che si terranno dal 2021 al novembre 2022, si svolgeranno interamente online il venerdì dalle 14 alle 19 e sabato dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 18.30, con cadenza di 3 settimane. “Compatibilmente con la situazione sanitaria – viene precisato –, saranno anche organizzati due incontri in presenza presso la sede Lumsa di Roma e alcuni incontri in presenza a Brescia”.